В США назвали ключевую угрозу для страны

https://static.news.ru/photo/45d0a2f0-6900-11eb-a196-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Внутренний терроризм является одной из ключевых угроз для США. Об этом заявил глава Министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас.

По словам министра, подобные опасения он начал испытывать после нападения на Капитолий трампистами 6 января этого года, передаёт CNN.

Майоркас сказал, что произошедшее в тот день он называет восстанием и намерен активно бороться с угрозой внутреннего терроризма.

6 января сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки и предпринял попытку штурма Капитолия. Правоохранители применили против них светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

В результате погибли пять человек.

13 января палата представителей вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к беспорядкам.