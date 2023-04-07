В США назвали Китай главной угрозой кибербезопасности МВБ США: Китай является основной угрозой кибербезопасности

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Китай является первостепенной угрозой для США в киберпространстве, заявила Джен Истерли, которая руководит агентством по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, действующим в структуре Министерства внутренней безопасности США. По ее словам, которые приводит ТАСС, такая позиция основана на данных американской разведки.

Я думаю о России как об урагане, а о Китае как об изменениях климата. Это, как мы знаем, главная угроза, с которой мы должны справляться. Вот почему мы так сосредоточены на идее устойчивой кибербезопасности, безопасных технологий, корпоративной ответственности в киберсфере и на постоянном сотрудничестве, — сказала Истерли.

Глава агентства привела оценку американского разведывательного сообщества, которое указывает на намерения Китая в случае конфликта «подвергнуть риску критическую инфраструктуру» США. Также в разведке допускают, что Пекин станет «блокировать Тайваньский пролив», чтобы присоединить Тайвань, добавила она.

Ранее сообщалось, что власти США ведут «подводную войну» с КНР, лишая китайские компании контрактов на прокладку оптоволоконных кабелей. Вашингтон оказал давление на заказчиков прокладки кабеля SeaMeWe-6 для передачи данных из Азии в Европу. Изначально проект должна была реализовать китайская компания HTM Tech, принадлежащая Huawei, но в итоге контракт достался американской SubCom LLC.