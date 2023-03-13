В США назвали истинную причину поставок оружия Украине American Thinker: США отправляют списанное вооружение Украине ради экономии на утилизации

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

США отправляют на Украину списанное вооружение, поскольку это дешевле, чем его утилизация. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker, выступающий под псевдонимом Роджер Смит. При этом он подчеркнул, что запасы подлежащего списанию вооружения заканчиваются, а отправка военной помощи Киеву не находит широкой поддержки в стране.

Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружения, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов, — заявил Смит.

Он добавил, что сумма военной помощи США Украине за год составила $46,6 млрд. При этом на утилизацию направленного Киеву вооружения, согласно данным Смита, потребовалось бы потратить $35 млрд.

В ближайшем будущем Смит предрек изменение в политике НАТО, поскольку продолжение поддержки Украины повлечет появление новых издержек ВПК.

Ранее издание American Conservative подсчитало, что США на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов уйдет порядка шести лет. Там также сообщили, что в настоящее время США отправили на Украину 8,5 тысячи комплексов Javelin — треть своего запаса. В месяц их производится порядка 400 единиц. Кроме того, на Украину отправили 1,6 тысячи штук зенитных ракетных комплексов Stinger, производственные мощности для которых находятся «еще в худшем состоянии», чем для Javelin.