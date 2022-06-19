Инфляция в США достигла непомерно высоких значений, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью ABC. Она отметила, что инфляцию необходимо снижать с учётом сохранения сильной экономики.

Очевидно, что инфляция неприемлемо высока. Главным приоритетом президента Байдена является её снижение, сказала она.

Конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден ранее заявил, что рекордные цены на бензин и высокая инфляция в США станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. При этом в Белом доме отказываются признавать свою вину в кризисе и продолжают «показывать пальцем на всех, кроме себя», отметил он.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ в пятницу напомнил, что настоящей причиной кризиса является необдуманная политика Запада, «печатающего деньги в огромных количествах»: так, в США денежная масса выросла на 38% за два года — до $5,9 трлн, денежная масса евро тоже растет — на 20%.

Нужно понимать, что сверхмягкая монетарная политика центробанков США, ЕС и Великобритании, то есть по факту эмиссия денег и раздача их банкам по ставке, близкой к нулю, проводилась с конца 2007 года и стала заканчиваться буквально в этом году. Необходимость в этом возникла после обвала рынка ипотечных облигаций в октябре 2007 года и связанного с ними пула финансовых активов. Суммарные потери банковской системы в мире оценивались в квадриллион долларов США. При этом Джанет Йеллен в это время была сначала замглавы ФРС США, а затем и председателем американского центробанка и прямо курировала работу по проведению этой монетарной политики.