В США назвали инфляцию в стране непомерной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в США достигла непомерно высоких значений, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью ABC. Она отметила, что инфляцию необходимо снижать с учётом сохранения сильной экономики.

Очевидно, что инфляция неприемлемо высока. Главным приоритетом президента Байдена является её снижение, — сказала она.

Конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден ранее заявил, что рекордные цены на бензин и высокая инфляция в США станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. При этом в Белом доме отказываются признавать свою вину в кризисе и продолжают «показывать пальцем на всех, кроме себя», отметил он.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ в пятницу напомнил, что настоящей причиной кризиса является необдуманная политика Запада, «печатающего деньги в огромных количествах»: так, в США денежная масса выросла на 38% за два года — до $5,9 трлн, денежная масса евро тоже растет — на 20%.

Нужно понимать, что сверхмягкая монетарная политика центробанков США, ЕС и Великобритании, то есть по факту эмиссия денег и раздача их банкам по ставке, близкой к нулю, проводилась с конца 2007 года и стала заканчиваться буквально в этом году. Необходимость в этом возникла после обвала рынка ипотечных облигаций в октябре 2007 года и связанного с ними пула финансовых активов. Суммарные потери банковской системы в мире оценивались в квадриллион долларов США. При этом Джанет Йеллен в это время была сначала замглавы ФРС США, а затем и председателем американского центробанка и прямо курировала работу по проведению этой монетарной политики.