В США назвали имя геополитического победителя 2023 года WSJ: Владимир Путин стал геополитическим победителем этого года

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Президент России Владимир Путина стал геополитическим победителем 2023 года, написал журналист Джеральд Бейкер в своей колонке для Wall Street Journal. По его мнению, на фоне событий в мире дела у российского лидера идут отлично.

Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года, — написал Джеральд Бейкер.

Журналист отметил провал контрнаступления Киева, ослабление позиции Европы и появление трещин в поддержке Украины со стороны США. С другой стороны, он указал на то, что российская экономика без особых проблем справилась с западными санкциями.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западные союзники Киева начали осознавать неспособность Украины победить в конфликте с Россией. По его словам, для страны это означает завершение противостояния, в результате которого придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий. Риттер отметил, именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины.

Кроме того, неспособность Украины добиться успехов на поле боя постепенно отворачивает от Киева его главного союзника — США. Вашингтон понимает, что из-за поддержки проигрывающей стороны теряет престиж и мировое доверие, считает экс-разведчик.