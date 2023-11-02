В США назвали имена возможных приемников Путина AP считает Собянина и Дюмина возможными приемниками Путина

Фото: Kremlin.ru

Вероятными претендентами на президентское кресло в России, в случае, если действующий глава государства не выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах в 2024 году, могли бы стать пять человек, пишет американское издание AP. Отмечается, что выйдут они почти наверняка из нынешней структуры власти.

Возможным кандидатом в российские президенты может стать действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что основой его предвыборной кампании могла бы стать работа на посту градоначальника.

Еще одним претендентом на самый высокий пост в стране может стать секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В статье обращается внимание на схожесть его взглядов с нынешнем президентом РФ Путиным.

Также на президентское кресло может претендовать и действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ему, пишет издание, пророчат этот пост уже несколько лет.

Вернуться в кремлевский кабинет может и Дмитрий Медведев. А вот нынешнего премьер-министра страны Михаила Мишустина автор публикации на посту российского лидера не видит, кроме как на временных позициях.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совет Федерации, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он также напомнил, что Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в выборах.