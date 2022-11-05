В США назвали главную ошибку Запада по отношению к Путину Экономист Сакс: Европа принимает губительную повестку США и хочет победить Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Евросоюз может сильно пострадать, если не изменит нынешнюю позицию по отношению к России и не будет вести переговоры, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP. По его словам, Европа ранее была чемпионом дипломатии, но теперь принимает только американскую линию и хочет победить президента РФ Владимира Путина.

Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведем переговоров! И так далее. Но такой подход очень опасен для Евросоюза, ведь он находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого, — сказал Сакс.

Он назвал такую политику ЕС в отношении Путина губительной. По словам Сакса, урегулировать конфликт на Украине можно путем переговоров между США, Европой и РФ.

Экономист также отметил, что если США будут продолжать в том же духе, то Украина превратится во второй Афганистан.

Потому что мы так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль, — подытожил Сакс.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США должны осознавать невозможность удалить или отменить Россию. По его словам, в Москве убеждены, что диалог с Вашингтоном необходим, это и в двусторонних интересах, и в интересах всего мира.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон не хочет говорить с Москвой. По мнению посла, в среднесрочной перспективе улучшение российско-американских отношений не просматривается.