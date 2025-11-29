После ухода Андрея Ермака президент Украины Владимир Зеленский останется без своего «продюсера» в преддверии напряженных переговоров с США, передает Politico. В материале подчеркивается, что на Украине многие считали Ермака ключевой фигурой в правящем дуэте.

Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль. Теперь Зеленский останется без своего продюсера, — пишет издание.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что после ухода с поста главы офиса президента Украины Ермак может столкнуться с серьезными последствиями. По его мнению, экс-политик либо случайно погибнет, либо исчезнет. Матвийчук полагает, что заявления Ермака о готовности пойти на фронт — это попытка избежать ответственности за коррупционный скандал с НАБУ. Эксперт утверждает, что Ермака не примут в армию, и он всё равно ответит за свои действия, поскольку его сдал не Зеленский, а давление Запада. По мнению Матвийчука, Ермак — это козел отпущения для украинского режима.