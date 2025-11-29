День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 14:54

В США назвали Ермака «продюсером» Зеленского

Politico: Зеленский остался без продюсера Ермака перед переговорами с США

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

После ухода Андрея Ермака президент Украины Владимир Зеленский останется без своего «продюсера» в преддверии напряженных переговоров с США, передает Politico. В материале подчеркивается, что на Украине многие считали Ермака ключевой фигурой в правящем дуэте.

Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль. Теперь Зеленский останется без своего продюсера, — пишет издание.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что после ухода с поста главы офиса президента Украины Ермак может столкнуться с серьезными последствиями. По его мнению, экс-политик либо случайно погибнет, либо исчезнет. Матвийчук полагает, что заявления Ермака о готовности пойти на фронт — это попытка избежать ответственности за коррупционный скандал с НАБУ. Эксперт утверждает, что Ермака не примут в армию, и он всё равно ответит за свои действия, поскольку его сдал не Зеленский, а давление Запада. По мнению Матвийчука, Ермак — это козел отпущения для украинского режима.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Умирать за клоуна»: в США обратились к украинцам после отставки Ермака
Зеленский дал тайные указания делегации Украины на переговорах с США
Аэропорт в Вильнюсе закрыли на восемь часов из-за белорусских зондов
В МИД РФ уточнили, почему позиция Европы по Украине отошла на второй план
Рябков объяснил, в чем проявляется безнадежность европейцев
В США назвали Ермака «продюсером» Зеленского
В Раде раскрыли, что провернул Ермак перед обысками в его квартире
Раскрыты истинные причины атаки ВСУ на Таганрог
В Раде пообещали очистить власть от Ермака и «40 разбойников»
Во Франции обрушились с критикой на секретный план ФРГ по войне с Россией
Вайкуле запела на украинском и открыла «портал в ад»
В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Рябков раскрыл, оставил ли ЕС злонамеренные происки в переговорах с Россией
Собака устроила взрыв в квартире
Отказ от России, ненависть украинцев, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Стала известна причина госпитализации митрополита УПЦ Феодосия
Россиянин пытался защитить женщин и получил девять лет колонии
Зеленский начал торопить ЕС с решением по замороженным активам России
«Сакральная жертва»: раскрыты два сценария будущего Ермака
Рогов объяснил, почему на самом деле Зеленский принял отставку Ермака
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.