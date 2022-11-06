В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине Обозреватель 19fortyfive назвал переговоры единственным способом завершения конфликта на Украине

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Единственный возможный способ решения конфликта на Украине, столь непопулярный среди западных политиков, — это переговоры, написал в статье для 19fortyfive обозреватель Дэниел Дэвис. Однако ситуация на поле боя свидетельствует о том, что конца украинскому кризису «не видно»,подчеркнул журналист.

Суровые, холодные реалии современного конфликта показывают, что конца ему не видно и наиболее вероятный вариант [его завершения] — хотя и непопулярный в западном мире — урегулирование путем переговоров, — отметил журналист.

Дэвис вспомнил заявление украинского чиновника, который хвастался тем, что «к сентябрю Херсонщина обязательно будет освобождена». При этом, как указывает журналист, на момент написания статьи ВСУ еще даже не начали штурм города Херсона.

Но большая правда заключается в том, что независимо от того, возьмет ли Украина этот город или Россия успешно удержит его, битва останется именно битвой, — добавил Дэвис.

По словам обозревателя, за прошедшие месяцы стратегический баланс на полях Украины не качнулся ни в одну сторону, ни в другую. В связи с этим, подчеркивает Дэвис, велика вероятность того, что стороны сядут за стол переговоров. Журналист считает, что подписание мирового соглашения возможно до наступления зимы.

Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы, — заявил Дэвис.

Ранее Washington Post сообщил, что Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны европейских стран, население которых недовольно отправкой вооружений Киеву.