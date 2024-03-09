В США назвали единственный способ предотвратить третью мировую войну Миллиардер Сакс: восстановление отношений США и РФ предотвратит мировую войну

США необходимо восстановить отношения с Россией, считает американский миллиардер Дэвид Сакс. По его словам, которые приводит издание Unherd, это единственный способ предотвратить мировую войну.

Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединенные Штаты «договориться» и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира, — говорится в публикации.

Сакс утверждает, что американская стратегия на Украине потерпела полный провал. Вследствие затягивания Вашингтоном боевых действия была разуршена бывшая советская республика, заявил бизнесмен. Вместе с тем он подчеркнул, что антироссийские санкции только навредили Европе, тогда как Москва продолжает демонстрировать экономический рост.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную» эскалацию против России в конфликте на Украине. Он добавил, что присутствие военных НАТО в стране «не является чем-то немыслимым».

Сикорский также отметил, что словам французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Североатлантического альянса на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию и должны «запугать» президента РФ Владимира Путина.