В США назвали единственную «вину» Путина Ветеран ВС США Дрейвен: Путин виноват только в том, что не продал Россию

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что президент России Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал страну Западу. Именно из этого и возникло решение Международного уголовного суде (МУС) о выдаче ордера на его арест, предположил ветеран в Twitter.

Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше. Запад знает, что победить Россию в военном отношении — не вариант, и они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами, — пояснил Дрейвен.

Он назвал ордер МУС необоснованным, добавив, что в такой ситуации Западу «больше ничего не оставалось».

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине. При этом следующие цели коллективного Запада он не назвал, хотя считает, что уже в недалеком будущем мир с ностальгией и любовью станет вспоминать нынешние «ужасные» дни.

Дрейвен также говорил, что США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости от Китая и Индии, которые входят в БРИКС.