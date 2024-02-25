В США назвали единственного человека, способного закончить СВО Wyso: только Путин решает, когда закончится спецоперация на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Вопрос о продолжительности российской специальной военной операции на Украине может решить только президент РФ Владимир Путин, заявила американская радиостанция Wyso. Там считают, что глава России уверен в том, что страна сможет преодолеть поддержку Киева странами Запада и продолжит развитие экономики несмотря на санкционную политику.

Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным, — отмечается в публикации.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию республики, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

За два года СВО в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Взяты под контроль Артемовск, Авдеевка и другие населенные пункты. При этом, по словам Путина, пока всех целей СВО Россия не достигла. NEWS.ru поинтересовался мнением экспертов о том, когда и как может закончиться спецоперация.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что спецоперация со временем «приняла форму войны против коллективного Запада». По его словам, это «война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт». Представитель Кремля отметил, что все это может затянуть спецоперацию, но не изменить ее ход.