США назвали своё единственное средство для защиты от гиперзвукового оружия

Ракета SM-6 является единственным средством, которое может защитить Соединённые Штаты от гиперзвукового оружия, заявил изданию Sea Power американский вице-адмирал Джон Хилл. Он призвал начать использовать спутники для того, чтобы следить за запуском подобного оружия в других странах.

У ракет SM-6 появляется возможность сбивать гиперзвуковые боеголовки. Мы не говорили об этом раньше, когда только начиналась разработка программы, однако это было изначальной идеей. По сути, это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия, — сказал высокопоставленный военный.

Он подчеркнул, что США также вскоре могут начать использовать спутники для отслеживания пусков такого типа ракет. Это обусловлено недостатками существующих наземных систем.

Поле зрения радаров ограничено, а у нас тем временем кончаются острова для их размещения, — подчеркнул Хилл.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне намерены воздействовать на руководителей крупнейших американских компаний, чтобы они ускорили разработку гиперзвукового оружия. Генерал Космических сил США Дэвид Томпсон считает, что Штаты отстают от Китая и России по программам этого вида вооружения. Для решения этой проблемы было организовано собрание, в котором принял участие министр обороны США Ллойд Остин.