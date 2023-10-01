В США назвали два варианта выхода из украинского кризиса Макгрегор: США должны уйти с Украины или отправить туда свои войска

Фото: МО Украины

США следует признать поражение на Украине из-за риска прямого военного противостояния с Россией или же еще сильнее углубиться в конфликт, отправив в помощь ВСУ свои войска, заявил в Twitter бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, ко второму варианту развития событий Вашингтон не готов, поэтому необходимо прекратить конфликт.

Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, потому что слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск. Мы не готовы. Заключите мир, глупцы! — написал Макгрегор.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Киева есть только два варианта завершения конфликта. Режим Зеленского может капитулировать или довести ситуацию до уничтожения Украины как государства. Он подчеркнул, что противостояние закончится только на условиях Москвы, а предложенный Зеленским план по достижению мира не сработает.

Походим образом ранее высказался бывший разведчик США Скотт Риттер. По его словам, игра для Украины окончена, стратегическое поражение и дальнейшие потери территорий неизбежны. Риттер подчеркнул, что в это украинские власти должны винить только себя.