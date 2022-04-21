В США назвали дезинформацией заявление Шойгу по Мариуполю

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс назвал дезинформацией заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией. Представитель Госдепа считает, что украинские силы всё ещё удерживают город, сообщает Reuters.

Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, которое мы видели в последние часы, является ещё большей дезинформацией, — приводит агентство слова Прайса.

В четверг, 21 апреля, министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил российскому президенту Владимиру Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками. Оставшиеся же украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Владимир Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь перешёл под контроль совместной группировки российских военных и сил ДНР. Он отметил, что город был зачищен от «националистов, бандеровцев и шайтанов». Более двух тысяч украинских боевиков были полностью заблокированы на территории заводе «Азовсталь».