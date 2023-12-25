В США назвали оружие НАТО мусором Экс-разведчик США Риттер: ВС России превосходят армию НАТО

Фото: US Army

Армия НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не сможет выдержать прямого столкновения с Россией, заявил YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, НАТО исходила из соображения о том, что это огромный альянс с самой современной армией и передовой техникой, однако на деле войска Североатлантического альянса оказались бесполезными.

Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная. <...> Хорошая новость для НАТО в том, что Россия туда и не собирается, — сказал Риттер.

В качестве примера он привел сильно деградировавшую, по его словам, армию Германии. Экс-разведчик отметил, что сокращение промышленного потенциала Германии из-за антироссийских санкций Запада привело к тому, что немцы не способны предоставить танки для бундесвера. Риттер добавил, что армия ФРГ состоит из никогда не воевавших «толстяков», которые даже не смогут пройти физические нормативы.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк заявил, что бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген».