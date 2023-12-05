В США назвали 2023 год рекордным по числу массовых убийств WP: 2023 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2023 году в США произошло по меньшей мере 38 случаев массовых убийств, что является рекордным показателем с 2006 года, когда было начато ведение такой статистики, пишет The Washington Post. В этих инцидентах погибли 197 человек, еще 91 человек был ранен.

Издание уточняет, что речь идет о случаях нападений с применением огнестрельного орудия, в которых погибли четыре и более человек, не считая нападавших. Самый масштабный инцидент произошел 25 октября в городе Льюистон штата Мэн. Там мужчина, имеющий проблемы с психикой, открыл огонь в баре и боулинг-клубе, застрелив 18 человек и ранив еще 13.

В публикации отмечается, что данные растут год от года с момента начала ведения статистики. Некоторое снижение было зафиксировано в период пандемии коронавируса, но затем рост возобновился. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году и составил 36 случаев. Общее число погибших в подобных нападениях с 2006 года достигло 2423 человек.

По мнению главы Центра изучения и практики сокращения масштабов насилия Томаса Абта, основной причиной массовых убийств является все более легкий доступ американцев к огнестрельному оружию. Он подчеркнул, что власти должны озаботиться вопросом ужесточения правил обращения с оружием.

Этот рекорд является трагической, позорной вехой, которая должна, но, вероятно, не послужит тревожным сигналом для законодателей, выступающих против правил обращения с оружием, — сказал Абт.

Ранее сообщалось, что накануне праздника Хеллоуин произошла стрельба в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Неизвестные злоумышленники обстреляли участников вечеринки. В результате ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет, позже одна девушка скончалась в результате кровопотери.