В США назначен спецпрокурор по делу Трампа

Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования дел экс-президента США Дональда Трампа. Расследование будет заключаться в изучении обвинений в адрес Трампа в том, что хранил секретные документы в своем поместье и препятствовал утверждению итогов выборов в 2020 году, говорится в сообщении американского ведомства на его сайте.

Спецпрокурором назначен бывший федеральный прокурор Министерства юстиции Джек Смит, он в свое время работал в Международном уголовном суде в Гааге. Гарланд заявил, что основанием для назначения спецпрокурора по делу Трампа стало объявление бывшего президента о том, что он стал кандидатом в президенты на выборах в 2024 году.

Основываясь на последних событиях, включая объявление бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах, и намерение действующего президента также баллотироваться на пост президента, я пришел к выводу, что в общественных интересах назначить специального прокурора, — сообщил глава Минюста.

Это назначение, отметил Гарланд, показывает приверженность Минюста к «независимости и подотчетности» в особо деликатных вопросах.

В августе агенты ФБР провели обыски на вилле Трампа в Палм-Бич во Флориде. По утверждениям СМИ, в обыске участвовали не менее 100 агентов, их интересовали документы, которые политик взял с собой из Белого дома.