Жительница Оклахомы узнала от детективов, что исчезла 40 лет назад

Фото: Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США нашли женщину, которая считалась исчезнувшей более 40 лет, сообщает телеканал ABC. Ей оказалась 42-летняя замужняя мать пятерых детей Холли Миллер. В июне 2022 года к ней в закусочную в Оклахоме пришли детективы и сообщили, что ее биологические родители были убиты в 1981 году, а сама она пропала без вести.

Я была в шоке. Я не могла в это поверить, — рассказала Миллер.

Останки родителей Миллер — Дина Клауса и Тины Линн — были обнаружены в январе 1981 года неподалеку от Хьюстона (штат Техас). Лишь спустя 40 лет специалисты по судебной генеалогии смогли установить их личности. Впоследствии эксперты выяснили, что у пары была дочь, которую искали долгие годы.

Детективы организовали расследование и установили, что две неизвестные женщины из некоей религиозной кочевой группы привели маленькую девочку к пастору из Аризоны Филлипу Макголдрику и попросили ее приютить. Он удочерил девочку.

Журналисты АВС связались с одной из женщин из религиозной общины. Та отвергла подозрения в возможной причастности к убийству пары и заявила, что ее группа привержена принципу жизни без насилия.

Ранее сообщалось, что жительница города Карасука Новосибирской области Оксана Олейникова 20 лет разыскивает младшую сестру Надежду. Она рассказала, что девушка пропала в сентябре 2003 года, когда ей было 18 лет.