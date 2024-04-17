В США нашли связь между украинским и тайванским конфликтами Пентагон: США должны защитить Украину и не дать КНР захватить Тайвань

Фото: МО Украины

Провал Соединенных Штатов в оказании поддержки Украине в ее противостоянии с Россией и конечный проигрыш Киева приведет к реализации Китаем своих намерений в отношении Тайваня, заявил американский министр ВМС Карлос дель Торо в ходе слушаний в Сенате США, пишет ТАСС. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин следит за развитием спецоперации.

Если мы не выполним наши обязательства на Украине и Украина падет, у меня нет никаких сомнений, что это придаст ему (Си Цзиньпину — ред. NEWS.ru) смелости в реализации своих намерений в отношении Тайваня в будущем, — заявил представитель Пентагона.

Кроме этого, провал с помощью Киеву в будущем вынудит США вкладывать еще больше средства в защиту Европы, добавил дель Торо. Поэтому Вашингтон должен приложить все усилия для поддержки Украины, констатировал он.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс подчеркнул, что отсутствие помощи со стороны Белого дома не является первопричиной, из-за которой Украина проигрывает в противостоянии с Россией. По его словам, реальное объяснение заключается в доминации российской армии над ВСУ как в человеческих ресурсах, так и в производстве артиллерии. Как отметил бизнесмен, США не могут повлиять на уничтожение украинской инфраструктуры, так как Вашингтон не имеет ресурсов для производства достаточного количества систем ПВО.