https://static.news.ru/photo/4be4285a-cf74-11e9-86ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Milan Tracy/Global LOok Press

Американская писательница и политик Марианна Уильямсон предложила способ борьбы с участившимися случаями стрельбы и насилия в стране.

Во время своей речи, в ходе которого она поделилась намерением стать следующим президентом США, Уильямсон предложила создать министерство мира. По её задумке, ведомство должно будет заниматься разрешением конфликтов, восстановлением правосудия и предотвращением насилия с помощью специального обучения, пишет The Washington Post .

Писательница отметила, что случаи вооружённых нападений участились из-за насильственной культуры, в которой воспитывается население США.

В начале августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо рядом с границей Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения.

После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за подобные преступления, сообщал News.ru.