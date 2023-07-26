В США нашли «русский след» в финансировании ядерной программы КНДР Bloomberg: КНДР может финансировать ядерную программу за счет сотрудничества с Россией

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активность на ядерных объектах в Северной Корее может свидетельствовать о том, что Пхеньян нашел новые источники для финансирования оборонной промышленности, пишет Bloomberg. Как предполагают в агентстве, поток денег идет из России, и он достаточно большой, чтобы глава КНДР Ким Чен Ын мог без проблем игнорировать санкционное давление и даже пополнять ядерный арсенал.

Ким Чен Ын нашел новые способы наполнить свою истощенную казну. Эти деньги позволяют ему игнорировать финансовые стимулы, призванные вернуть Северную Корею за стол переговоров, и продолжать наращивать свой ядерный арсенал, — рассказали журналисты.

В агентстве считают, что северокорейские власти ведут тайное сотрудничество с Россией, снабжая ее боеприпасами на фоне спецоперации ВС РФ. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 152 мм, запасы которых, по данным Bloomberg, в КНДР просто огромны.

Журналисты подсчитали, что при условии продажи одного такого снаряда за тысячу долларов, экспорт 250 тысяч боеприпасов обеспечил бы Пхеньян суммой, равной 1% ВВП. При этом в агентстве уточнили, что КНДР подобные поставки отрицала.

Ранее сообщалось, что в КНДР прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Минобороны КНДР заявляли, что визит Шойгу в Пхеньян поспособствует укреплению военных связей и станет важным этапом сотрудничества между государствами.