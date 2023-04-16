В США нашли решение утечкам секретной информации Экс-офицер ВМФ США Ставридис: утечки секретной информации поможет преодолеть ИИ

Фото: Panayiotis Tzamaros / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Офицер ВМФ США Джеймс Ставридис в отставке, ранее занимавший должность главкома НАТО в Европе, рассказал Bloomberg, что причиной утечки секретных данных из Пентагона стали человеческие слабости. Военный эксперт выразил мнение, что эти проблемы может помочь преодолеть искусственный интеллект. Он призвал ЦРУ и Минобороны удвоить свои усилия для проверки тех, кто подает заявку на получение допуска к подобной информации.

Человеческие слабости всегда найдут способ разрушить наши системы — по крайней мере, до тех пор, пока мы не передадим кураторство искусственному интеллекту, — сказал Ставридис.

Он также обратился к Пентагону с призывом поощрять тех, кто сообщает о нарушениях в сфере передачи и хранения информации. Ранее произошедшую утечку секретных данных Ставридис оценил, как явный удар по Минобороны.

Ранее 21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.