В США нашли пропавший около 350 лет назад корабль

В США на озере Мичиган нашли обломки корабля «Грифон», пропавшего 343 года назад. Его исчезновение стало одной из самых больших загадок в истории США, выдвигалось множество различных теорий пропажи судна, пишет Daily Express.
«Грифон» был построен французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию. В плавание, из которого он не вернулся, корабль ушёл в 1679 году. Обломки корабля были найдены несколько лет назад дайверами Стиви и Кэти Либерт, но только сейчас им удалось доказать, что этим фрагменты принадлежат именно «Грифону».
По одной версии, судно было проклято пророком ирокезов, по другой — его захватили и сожгли индейцы, перебив матросов. Некоторые считали, что «Грифон» стал «кораблём-призраком», а де Ла Саль подозревал, что члены экипажа похитили находившийся на борту груз ценных мехов и затопили судно, чтобы замести следы.
Либерты
Ранее сообщалось, что в США нашли судно Hudson, пропавшее в 1901 году и прозванное местным населением «кораблём-призраком». Его обломки обнаружили на глубине 250 метров в озере Верхнее (штат Миннесота).