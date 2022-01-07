В США нашли пропавший около 350 лет назад корабль

В США на озере Мичиган нашли обломки корабля «Грифон», пропавшего 343 года назад. Его исчезновение стало одной из самых больших загадок в истории США, выдвигалось множество различных теорий пропажи судна, пишет Daily Express.

«Грифон» был построен французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию. В плавание, из которого он не вернулся, корабль ушёл в 1679 году. Обломки корабля были найдены несколько лет назад дайверами Стиви и Кэти Либерт, но только сейчас им удалось доказать, что этим фрагменты принадлежат именно «Грифону».

По одной версии, судно было проклято пророком ирокезов, по другой — его захватили и сожгли индейцы, перебив матросов. Некоторые считали, что «Грифон» стал «кораблём-призраком», а де Ла Саль подозревал, что члены экипажа похитили находившийся на борту груз ценных мехов и затопили судно, чтобы замести следы.

Либерты считают , что причиной гибели «Грифона» стал затяжной шторм. Свою версию они обосновывают тем, что обломки корабля находились на значительном расстоянии друг от друга. Кроме того, на них нет следов огня, что служит опровержением версии о поджоге.

Ранее сообщалось, что в США нашли судно Hudson, пропавшее в 1901 году и прозванное местным населением «кораблём-призраком». Его обломки обнаружили на глубине 250 метров в озере Верхнее (штат Миннесота).