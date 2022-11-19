В США нашли повод отказаться от поддержки Украины Экс-конгрессвумен США Габбард обвинила Украину в хищении денег американцев

Фото: Jeff J. Newman/Global Look Press

Тулси Габбард

Деньги американцев идут в карман коррумпированных властей Украины, заявила бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News. Она считает, что украинская политическая верхушка наживается на поставках вооружения со стороны западных стран.

Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики — все они наживаются на поставках оружия, — заявила Габбард.

Она считает, что в администрации президента США Джо Байдена знают о хищении средств со стороны коррупционеров из Киева.

Их (властей США. — NEWS.ru) поступки демонстрируют, о ком они действительно заботятся. И это не мы, — добавила экс-конгрессвумен.

Ранее Дональд Джон Трамп — младший посмеялся над умением президента Украины Владимира Зеленского выпрашивать деньги. Он указал на непрекращающиеся обращения Зеленского к странам Запада с просьбой помочь Киеву деньгами.