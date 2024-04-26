В США нашли новый способ обеспечить Украину оружием Politico: США готовят контракты на $6 миллиардов на производство оружия для ВСУ

Фото: Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные правительственные источники. Власти готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до $6 млрд.

Пакет помощи, который может быть согласован и анонсирован уже в пятницу, 26 апреля, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Украины. Вооружения в рамках данного пакета, как ожидается, Киев не получит еще в течение нескольких лет, поскольку средства выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины: то есть речь идет о производстве новой техники и оборудования для Украины, а не об отправке Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружения.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что ВС России продолжат уничтожать американскую технику и вооружение в зоне спецоперации. Так он прокомментировал информацию о новых военных поставках Вооруженным силам Украины со стороны Белого дома.

До этого президент США Джо Байден 24 апреля известил, что подписал закон о предоставлении помощи киевским властям в рамках нового военного пакета, который был одобрен в конгрессе через семь месяцев после внесения. Поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы, уточнил американский лидер.