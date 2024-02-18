В США нашли новую причину для отправки вооружения Украине Экс-постпред США при ООН Хейли призвала отправить Украине оружие вместо военных

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США должны одобрить новый пакет помощи Украине и отправить в страну необходимое оружие, чтобы не посылать на конфликт своих военнослужащих, заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. По ее словам, главе государства Джо Байдену также необходимо убедить население в том, что финансовая поддержка Киева крайне важна для Вашингтона, передает телеканал ABC.

Украина не просит войска, они просто просят оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть этот конфликт. У них есть большая боевая сила, нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку кого-либо из наших военнослужащих, — заявила Хейли.

Конгресс лжет американскому народу, когда говорит, что необходимо выбрать между Украиной, Израилем и обеспечением безопасности на границах США, добавила она. По ее словам, в действительности Вашингтон может сделать все сразу.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность получить за рубежом сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель. При этом ситуацию на Украине он охарактеризовал как сложную.