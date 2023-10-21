В США нашли компрометирующий Байдена чек В США нашли чек для Байдена на $200 тысяч

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Найдены доказательства получения президентом США Джо Байденом $200 тысяч от своего брата Джеймса, получавшего доход от медицинской компании за поиск инвесторов с Ближнего Востока, сообщил глава надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер в своем аккаунте в Twitter (X). По его словам, чек на эту сумму выписали 1 марта 2018 года, в тот же день брат Байдена получил средства от больничного оператора Americore.

Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в $200 тысяч от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека, — сказал Комер.

Он отметил, комитет проводит расследование для поиска доказательств связи Байдена с бизнес-операциями его родственников по всему миру. Однако американский лидер настойчиво заявляет, что не владеет информацией по этому поводу.

Ранее Байден дал показания в рамках расследования по делу о хранении секретных документов в своем аналитическом центре и дома. Политик ответил на вопросы по собственному желанию.

Речь идет о документации периода, когда американский лидер занимал пост вице-президента в администрации экс-главы США Барака Обамы в 2008–2016 годах. Байден отвечал на вопросы в течение двух дней, процедура завершилась в понедельник.

Зимой 2023 года в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности.