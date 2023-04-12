В США нашли источник утечки секретных документов Пентагона Fox News: источник утечки секретных документов Пентагона может находиться в ЦРУ или АНБ

Фото: Olivier Douliery / dpa / Global Look Press

Телеканал Fox News сообщил, что утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). В издании отметили, что эти документы являются частью рассылаемых Пентагоном закрытых докладов, к которым имеют доступ до 5 тысяч человек. По словам журналистов, они отправлялись в электронном виде на специально защищенные планшеты.

По состоянию на сегодняшний день известно, что в Сети было размещено 53 документа. Большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты, — сказано в публикации.

Отмечается также, что среди материалов есть строго засекреченные разведывательные данные. По информации телеканала, источник утечки может находиться за пределами оборонного ведомства, так как доступ к этим данным ограничен сотрудникам ведомства.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.