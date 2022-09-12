В США нашли брешь в ядерном щите, дающую преимущество противникам NI: в ядерном щите США обнаружена уязвимая зона, дающая преимущество противникам

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Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III, обеспечивающие ядерную безопасность Соединенных Штатов, не смогут отразить атаки крупных держав-противников, которые будут вооружены более развитыми системами противоракетной обороны, сообщает Крис Осборн в материале для издания The National Interest . По его словам, МБР времен холодной войны банально устарели, и, несмотря на многочисленные обновления, не смогут в полной мере справляться со своим предназначением.

Продолжающиеся испытательные запуски МБР Minuteman III подтверждают, что МБР времен холодной войны все еще может подвергать противников риску. Однако, несмотря на многочисленные обновления, новое исследование показало, что Minuteman III не может эффективно противостоять новым технологиям противоракетной обороны, разрабатываемым крупными державами-противниками, — отмечает Осборн.

Он подчеркнул, что в ходе многих десятилетий Minuteman III стояла на вооружении Соединенных Штатов и обеспечивала гражданам безопасность, однако на сегодняшний день она проигрывает вооружению противников.

Ранее The Hill писал, что Россия знает о бреши в ядерной защите США. Под этой формулировкой подразумевается, что Вашингтон располагает ядерными бомбами, однако Москва в курсе, что они слабо защищены, уязвимы при хранении на земле и перевозке на самолетах. Кроме того, почти всегда существует длительный интервал между приказом о нанесении удара и наведением самолета на цель. В «ядерном бизнесе» это критический недостаток, подчеркивает издание.

Отмечается, что Военно-морским силам США необходимо новое поколение крылатых ракет малой и средней дальности. Ранее подобное оснащение не удавалось получить из-за того, что различные президенты Штатов, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.