В США нашлась исчезнувшая 16-летняя дочь миллиардера NYP: миллиардер из США Баттерфилд нашел исчезнувшую 16-летнюю дочь

Фото: Hyoung Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский IТ-миллиардер Стюарт Баттерфилд вместе с бывшей женой нашли пропавшую в конце апреля 16-летнюю дочь по имени Минт, передает New York Post. Девушка жива и здорова. Уточняется, что она сбежала из дома по наущению нового знакомого — 26-летнего любителя наркотиков по имени Кио, с которым познакомилась в панк-клубе.

Для поиска состоятельные родители наняли команду частных детективов, поскольку полиция, по их словам, почему-то бездействовала. Специалисты вышли на молодого человека, однако тот солгал, что о местоположении Минт ничего не знает. Тогда поисковики вручили ему куртку пропавшей с вшитым в подкладку трекером отслеживания, попросив отдать одежду девушке, если он вдруг ее повстречает.

Через несколько дней беглянку заметили на улице, прибывшие полицейские выследили неподалеку и фургон, в котором жил Кио. Девочка пряталась в машине под матрасом. Правоохранители передали ее родителям, а мужчину арестовали и назначили залог в размере $50 тысяч. Ему предъявлены обвинения в похищении ребенка и поощрении хулиганских действий несовершеннолетнего, также его подозревают в сексуальном насилии над Минт.

Ранее в Челябинской области завершились поиски 14-летней школьницы, пропавшей 26 апреля, объявила пресс-служба поисково-спасательной службы региона. Тело девочки обнаружили у подножия стометровой скалы на Айских притесах у реки Ай. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы забрать ребенка.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.