В США напомнили Украине о ее месте в конфликте NI: Украина должна перестать диктовать США условия по поставкам оружия

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Издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс заявил, что участие США в конфликте на Украине приведет к неизбежной эскалации между Вашингтоном и Москвой. Именно поэтому власти Украины должны искать варианты мирного разрешения кризиса, отметил он.

Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса, — подчеркнул автор публикации.

По его словам, считать, что Запад должен поддерживать Украину «столько, сколько этого потребуется», ошибочно, если не допускать дипломатического разрешения конфликта.

Саймс назвал маловероятным, что Зеленский легко пойдет на мирное урегулирование, поскольку уверен в поддержке со сторон Европы и США. Но именно такое желание на Западе может усилиться в ближайшее время.

Экстремизм во имя либерального мирового порядка — это все же экстремизм, — уверен автор.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не сохранит нейтральный статус. Он отметил, что курс на евро-атлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины и выражает настроения более 70% граждан. Также руководитель военного ведомства напомнил, что ранее Киевом была подана заявка об ускоренном вступлении в НАТО.