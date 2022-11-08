В США напали на сенатора-республиканца Теда Круза Сенатор-республиканец Тед Круз подвергся нападению на параде в Техасе

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Американский сенатор-республиканец Тед Круз подвергся нападению во время публичного мероприятия. Инцидент произошел 7 ноября в городе Хьюстон штата Техас. Подозреваемый в нападении арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Мужчина 33 лет бросил пивную банку в сенатора США Теда Круза. Пивная банка ударила сенатора в грудь и область шеи. <...> Департамент полиции Хьюстона произвел один арест во время сегодняшнего победного парада, — сообщили полицейские.

Правоохранители уточнили, что сенатору не понадобилась медицинская помощь.

Задержанному грозят обвинения в нападении.

Ранее Тед Круз заявил о намерении побороться за пост президента США. В 2016 году он проиграл спор за номинацию от Республиканской партии Дональду Трампу. Круз считает, что его участие в выборах президента в 2024 году в качестве кандидата является исторически сложившимся обстоятельством.

Теду Крузу 51 год, он известен своей антироссийской позицией. В частности, он является сторонником санкций, связанных с газопроводом «Северный поток — 2». Также он выступает за пересмотр отношений США — КНР, требует, чтобы Компартия Китая понесла ответственность «за сокрытие пандемии коронавируса, нарушение прав человека, пропаганду и шпионаж в США».