В США намерены запросить экстрадицию Пригожина Госдеп: США запросят экстрадицию Пригожина, если он будет находиться в стране, с которой есть договор

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США намерены добиваться выдачи российского предпринимателя Евгения Пригожина в том случае, если он окажется в стране, с которой у Вашингтона есть соглашение об экстрадиции, заявил представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. Он отметил, что Белоруссия не относится к числу таких государств.

У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией... Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции, — сказал Миллер.

Пригожин объявлен в США в розыск по подозрению во вмешательстве в выборы американского президента.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Пригожин решил выехать в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто.

Чуть позже стало известно, что в Белоруссии началось строительство полевых лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер». Лагеря должны развернуться в Могилевской области, в 200 км от границы с Украиной.