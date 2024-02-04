США намерены бомбить Йемен и Сирию, пока они «не поймут» Белый дом: США будут наносить дополнительные удары по Ближнему Востоку

Фото: Senior Airman Wyatt Stabler/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не намерены ограничиваться проведенными на данным момент бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон будет бить до тех пор, пока эти страны не поймут, что Вашингтон не оставляет безнаказанным убийство своих людей, передает телеканал NBC.

Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей, — заявил Салливан.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли удар по противокорабельной ракетной установке в Йемене. По данным центрального командования, атака была осуществлена в целях самообороны. Бойцы движения «Ансар Алла» готовили ракету к запуску, говорится в сообщении.

Кроме прочего сообщалось, что Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по позициям хуситов в городе Ходейда. Под огонь попали южные окрестности административного центра провинции. Информация о возможных жертвах и пострадавших не приводится.