В США наказали предложившую вынести импичмент Байдену конгрессвумен

https://static.news.ru/photo/21e4e580-2261-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Предложившую вынести импичмент президенту Джо Байдену конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наказали в США.

Как сообщает CNN, представители палаты представителей выступили за применение дисциплинарных мер в Грин, а также постановили лишить её постов в двух парламентских комитетах.При этом предложение поддержали, главным образом, демократы, в то время как республиканцы были против.

Марджори Грин известна своими скандальными высказываниями. В частности, она ставила под сомнения теракты 11 сентября 2001 года и расстрелы школ в США. Предполагается, что женщина является сторонницей известной теории заговора Qanon.

C предложением объявить импичмент Байдену Грин выступила в январе. Она обвинила новоиспечённого главу государства в коррупции, заявив, что во время работы Байдена на должности вице-президента в кабинете Барака Обамы, тот создавал протекции бизнесу своего сына Хантера на Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдепартаменте.