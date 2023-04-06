В США наградили задержанного в России журналиста WSJ Обвиняемому в России в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу присудили премию свободы прессы

Национальный пресс-клуб США присудил журналисту американского издания Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, ранее арестованному в России по обвинению в шпионаже, премию свободы прессы Джона Обушона. В организации также призвали освободить мужчину.

Президент Национального пресс-клуба Айлин О'Райли объявляет, что Эван Гершкович, представляющий Wall Street Journal, был выбран победителем премии свободы прессы Джона Обушона в 2023 году, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве был задержан американский журналист, сотрудник редакции The Wall Street Journal Эван Гершкович. Спецслужбы заметили за ним подозрительную активность в расследовании вопроса оборонно-промышленного производства в Екатеринбурге. Гершкович пытался выяснить, во сколько смен работают сотрудники оборонных предприятий, хватает ли на производстве кадров и как перепрофилируются предприятия в регионе.

Ранее в Москве был задержан американский журналист, сотрудник редакции The Wall Street Journal Эван Гершкович. Спецслужбы заметили за ним подозрительную активность в расследовании вопроса оборонно-промышленного производства в Екатеринбурге. Гершкович пытался выяснить, во сколько смен работают сотрудники оборонных предприятий, хватает ли на производстве кадров и как перепрофилируются предприятия в регионе.