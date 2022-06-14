В США надеются, что ситуация на Украине разрешится на переговорах Белый дом: в США надеются, что ситуация на Украине разрешится на переговорах

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о надеждах в США, что выходом из ситуации на Украине станут переговоры. При этом в Вашингтоне не видят готовности к ним со стороны России, отметила она на брифинге, сообщает ТАСС.

Мы надеемся, что всё завершится переговорами, но сейчас мы не видим, чтобы это (желание вести переговоры — NEWS.ru) исходило от Кремля. И поэтому мы хотим убедиться, что мы поставили Украину в наилучшую позицию, чтобы, если придёт время, они могли это сделать, — пояснила представитель Белого дома.

По словам Жан-Пьер, в США намерены и дальше помогать Украине, в том числе и в защите её демократии. Сейчас приоритетом для президента США Джо Байдена является вопрос экспорта зерна с Украины, добавила пресс-секретарь американской администрации.

Ранее стало известно, что Карин Жан-Пьер заявила: глава Пентагона Ллойд Остин намерен призвать союзников в ходе встречи контактной группы по Украине к дальнейшей военной поддержке Киева. По её словам, глава Минобороны США встретится с главами генштабов десяти стран, чтобы призвать их к поставкам военной помощи Украине.