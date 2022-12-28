В США начнут производство тяжелых вертолётов CH-53K ВМС США одобрили полномасштабное производство тяжелых вертолётов CH-53K

Фото: Wikimedia/photo by Lance Cpl. Molly Hampton

Военно-морские силы США одобрили развертывание полномасштабного производства тяжелых военно-транспортных вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion. Ожидается, что объемы сборки этих машин увеличатся до более чем 20 в год. Об этом сообщила компания-производитель Lockheed Martin.

Наращивание производства самого технологически совершенного вертолета в мире позволяет Корпусу морской пехоты США пополнить флот CH-53K и способствует успеху их миссии, — приводятся в сообщении слова директора программы компании по производству данных машин Билла Фалька.

Он отметил, что ВМС США настроены на масштабное производство CH-53K, что в свою очередь внушает уверенность сети из более чем 200 предприятий, которые поставляют комплектующие для этих вертолетов, а также снижает затраты и для американского правительства, и для зарубежных партнеров, покупающих эти вертолеты.

Разработка тяжелых вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion началась в 2015 году. Серийное производство запущено в марте 2021 года.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили украинский военный самолет МиГ-29 в небе над населенным пунктом Яблоневка Донецкой Народной Республики. Также, по его словам, был сбит вертолет ВСУ Ми-8 вблизи населенного пункта Николаевка в ДНР.