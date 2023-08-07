В США начался Барби-бэби-бум TMZ: американцы все чаще называют детей именами Барби и Кен

Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

кадр из фильма «Барби»

Молодые родители в США все чаще называют новорожденных детей Барби и Кен, сообщает издание TMZ. Из-за нарастающей популярности фильма «Барби» с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом американцы дают детям имена популярных кукол, либо добавляют к их именам приставки «Барби» или «Кен». По данным источника, число поисковых запросов соответствующих имен в интернете выросло на 300%.

Мировой успех фильма «Барби» заставляет будущих родителей проявлять креативность, когда дело доходит до детских имен. Люди заинтересованы в том, чтобы называть своих детей в честь популярных кукол, — сообщает TMZ.

Издание также напоминает, что имя Барби, прозвище Барбары, имеет греческое происхождение и означает «незнакомка». А имя Кен имеет шотландские корни и означает «красивый». Интересно, что популярность Барби достигла пика лишь в 1964 году, в то время как Кен прославился уже в 1963 году.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма «Барби» о побеге куклы из сказочной страны превысили отметку в $1 млрд за три недели после мировой премьеры, а режиссер картины Грета Гервинг стала первой женщиной-режиссёром в мире, чей фильм заработал такую сумму.

До этого рекорд принадлежал картине режиссера Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина», который заработал в прокате $822,8 млн.

Премьера «Барби» прошла 19 июля. Только за первые дни кассовые сборы составили $356 млн. Ранее ни одна кинолента с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом, сыгравшими главные роли в «Барби», не собирала такие суммы.