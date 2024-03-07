В США начались гонения на компанию Илона Маска из-за России WP: США начали проверку SpaceX из-за сведений об использовании Starlink Россией

Фото: Wolf von Dewitz/dpa/Global Look Press

В США начали проверку компании бизнесмена и миллиардера Илона Маска SpaceX, сообщает The Washington Post. По данным газеты, инициаторами выступили демократы в палате представителей, которые заподозрили незаконное использование терминалов Starlink Россией.

Демократы палаты представителей начали расследование SpaceX Илона Маска, проверяя, применила ли компания надлежащие меры, чтобы предупредить использование спутниковых интернет-сервисов Starlink Россией в конфликте на Украине, — указано в статье.

Газета пишет, что конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия адресовали SpaceX письмо с требованием объяснить информацию о возможном использовании Starlink РФ. Политики выразили опасения, что если Россия задействовала терминалы, то здесь может иметь место нарушение санкций США.

Ранее официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы России располагают терминалами Starlink. По его словам, такие сведения подтвердила военная разведка ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX официально не поставляются в Россию, поэтому не могут использоваться в стране. Он подчеркнул, что данная спутниковая система не сертифицирована в стране.