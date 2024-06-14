В США Boeing сделал «голландский шаг» и попал под расследование В США расследуют инцидент с Boeing 737 Max 8 и «голландским шагом»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 Max 8, направлявшийся из города Феникса в город Окленд, столкнулся с эффектом «голландского шага». Инцидент произошел 25 мая.

«Голландский шаг» представляет собой сложное колебание воздушного судна по курсу и по крену. Из-за схожести процесса с движением голландских конькобежцев происходит название феномена.

Это довольно редкое явление на современных самолетах, потому что самолет и его системы спроектированы таким образом, чтобы предотвратить крен в сторону земли. И все же пилотам нужно знать, как реагировать, когда такое происходит, — рассказал изданию NPR пилот Boeing 777 Шем Малмквист.

Ранее инженер американской корпорации Boeing Сэм Салехпур заявил о наличии серьезных дефектов в самолетах 777 и 787 Dreamliner. По его словам, речь идет о крошечных зазорах в фюзеляжах, что приводит к большему износу самолета и может вызвать катастрофические последствия.

Также сообщалось, что исполнительный директор Boeing Co. Дэйв Кэлхун уйдет в отставку в конце 2024 года. Возможной причиной отставки Кэлхуна стали многочисленные скандалы с самолетами компании, поставившие под сомнение их надежность. В частности, речь идет об инциденте с Boeing 737 Max 9, у которого во время набора высоты отвалилась панель аварийного выхода.