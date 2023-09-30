В США начали продавать военные грузовики с Z-символикой Moscow Time: в США начали продавать военные грузовики с Z-символикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие американские торговые сети начали продавать на своих платформах игрушечный военный грузовик ЗИЛ-131 с символом Z на двери, пишет издание The Moscow Times. Грузовик продавался почти за $45, пока украинские пользователи не потребовали от ретейлеров убрать с сайтов товар. После этого лоты перестали быть доступными для заказа.

Издание напоминает, что ранее пользователи уже обвиняли крупнейший в США интернет-магазин Amazon в «наживании на войне». На английской версии сайта за 21 фунт продавали футболки с пророссийскими военными символами.

Ранее эстонские полицейские оштрафовали на €500 мужчину, который инициировал использование наклейки «Я русский» на автомобилях. Его личность устанавливали несколько недель, за это время мужчина успел запустить в интернете продажи своего творчества.

По словам правоохранителей Эстонии, такие надписи, а также изображения с медвежьей эмблемой российских военных «носят провокационный характер для Эстонии и несут раздор в обществе». Он пояснил, что уже были примеры конфликтов из-за этих наклеек, которые переросли в физическое насилие.

Инициатива с наклейками вышла за пределы Эстонии и распространилась на близлежащие страны. Латвийская полиция тоже начала охоту на авто с надписями «Я русский».