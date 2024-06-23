В США начали охоту на российских хакеров The Sunday Times: ФБР присоединяется к охоте на российских хакеров

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Федеральное бюро расследований США присоединяется к охоте на российских хакеров, которые якобы похитили данные Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет The Sunday Times. По информации издания, они серьезно нарушили работу служб. Это привело к публикации в Сети миллионов украденных записей пациентов.

Сотрудники ФБР сотрудничают с последующими соглашениями в странах, где банда Цилинь, которая взяла ответственность за нападение, уже совершила кибератаки. В том числе хакеры ударили по медучреждению во Флориде, говорится в статье. При этом на прошлой неделе представитель группировки извинился перед пациентами в зашифрованном разговоре.

По мнению аналитиков, злоумышленники действовали через платформу-вымогатель, которая использовалась против британских пациентов. В статье допустили, что происходящее стало возможным с «молчаливым благословлением Кремля». Однако Национальное агентство по борьбе с преступностью считает, что хакеры могут находиться в любой точке мира.

Банду обвиняют в блокировке Synnovis доступа к собственным данным, пока она не заплатит выкуп в размере £40 млн (4,4 трлн рублей). Сумма не была выплачена, вследствие чего Цилинь опубликовала документы, включая имена пациентов, дату рождения и номера Нацслужбы здравоохранения.

Ранее стало известно об аресте создателя «Гражданской школы хакеров» Ильи Васильева, подозреваемого в дискредитации ВС РФ. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что его заключили под стражу до 20 августа 2024 года.