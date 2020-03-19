https://static.news.ru/photo/4ca85352-6a00-11ea-a89c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах могут занять до 12 месяцев. Об этом заявил руководитель американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Стивен Хан.

На тестирование первой стадии потребуется 12 месяцев, чтобы мы одобрили эту вакцину, — цитирует Хана РИА Новости.

Он отметил, что в США уже более 10 тыс. заразились смертельным коронавирусом, а жертвами пандемии стали 150 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку COVID-19 11 марта. По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Между тем, в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начались испытания вакцины против COVID-19. Сейчас 13 её прототипов проходят тесты на животных. Специалисты центра также разработали тест-систему на коронавирус. Несмотря на то что он может мутировать, усовершенствование системе не потребуется.

Как писал NEWS.ru, ранее Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи в разработке лекарств.