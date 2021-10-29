В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двух человек

Два человека погибли, ещё пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой на эротическом балу в американском Сакраменто. Об этом сообщает РИА Новости ос ссылкой на местную полицию.

Инцидет произошёл на мероприятии, которое оргнизаторы назвали «экзотическим эротическим хэллоуин-балом». Он проводился накануне популярного в США праздника, связанного с культом смерти. На балу присутствовали несколько сотен человек.

Прибывшая по звонку о происшествии полиция обнаружила на месте происшествия трёх мужчин с огнестрельными ранениями. Двое скончались на месте, один был госпитализирован. Позже стало известно, что ещё четверых раненых развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полиции.

Ранее сообщалось, что на Гаити неизвестные злоумышленники похитили 17 христианских миссионеров из США прямо из автобуса.