В больнице Нью-Йорка умер один из известнейших гангстеров США Джон Франчезе. Мафиози по прозвищу Сонни скончался на 104-м году жизни, оставив после себя многочисленное потомство из детей, внуков и правнуков.
Как
Как писал NEWS.ru ранее, бразильский преступник Клаувино да Сильва, также известный как Коротышка, попытался совершить побег из тюрьмы, переодевшись в одежду своей 19-летней дочери. Осуществить задуманное гангстеру помешала нервозность, которую заметили сотрудники тюрьмы.
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