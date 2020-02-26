https://static.news.ru/photo/88f82746-587c-11ea-ae32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Vita/Twitter

В больнице Нью-Йорка умер один из известнейших гангстеров США Джон Франчезе. Мафиози по прозвищу Сонни скончался на 104-м году жизни, оставив после себя многочисленное потомство из детей, внуков и правнуков.

Как пишет «ПолитЭксперт», Франчезе являлся членом мафиозной семьи Коломбо, до середины 90-х годов он занимал второе место в её иерархическом строе. На его счету ограбления банков и убийства. Последний раз его судили в 2011 году, однако через шесть выпустили на свободу из-за преклонного возраста.

Как писал NEWS.ru ранее, бразильский преступник Клаувино да Сильва, также известный как Коротышка, попытался совершить побег из тюрьмы, переодевшись в одежду своей 19-летней дочери. Осуществить задуманное гангстеру помешала нервозность, которую заметили сотрудники тюрьмы.