В США мужчина зашёл в свою квартиру и бесследно исчез

https://static.news.ru/photo/0bd38d76-c408-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

В США пятидесятилетний мужчина зашёл в собственную квартиру и исчез. О его местонахождении ничего не известно уже больше месяца. Об этом сообщает издание Mission Local .

9 января камеры наблюдения зафиксировали, как Кристофер Войтель заходит в свою квартиру — и больше не выходит из неё. Ни в один из объективов камер, установленных у дома, где он жил, мужчина не попал.

В настоящее время поисками Войтеля занимается полиция. Правоохранители обыскали квартиру пропавшего и не обнаружили там ничего подозрительного. Входная дверь жилища была заперта на замок. Семья мужчины наняла частного детектива.

По рассказам родных, перед своим исчезновением Кристофер отправил племяннице своеобразную просьбу.

Пожалуйста, скажи Ларе, чтобы она проверила сообщения. Это срочно, — сказал он.

Лара пыталась дозвониться до брата, но он не снял трубку.

Родные также отмечают, что перед исчезновением писал странные посты в Facebook, рассуждал о побеге в горы и отмечал, что ему «небезопасно». По данным СМИ, Войтель не работал и страдал от депрессии. При этом все соседи называют его чрезвычайно щедрым человеком.

Как полагают некоторые знакомые, ключом к исчезновению Войтеля может оказаться увлечённый оккультизмом бездомный по прозвищу Буд, с которым мужчина познакомился несколько лет назад.

По данным камер видеонаблюдения, за двое суток до пропажи в квартиру Войтеля приходил Буд. Ушёл он только на следующий день. Кроме того, в ночь перед исчезновением Войтель написал Буду в Facebook гневное послание.

Сам бездомный заявил, что его знакомого застрелили во время ограбления.

По словам частного детектива, самое странное — то, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали выход Войтеля из дома. И именно этот факт придаёт делу налёт загадочности.

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