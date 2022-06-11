В США мужчина попытался поджечь посольство Китая В США мужчина попытался поджечь посольство Китая, он задержан полицией

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В США полиия задержала мужчину, путавшегося поджечь посольство Китая в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Politico. По словам неудавшегося террориста. таким образом он попытался выразить недовольство действиями официального Пекина.

По информации издания, находившийся у здания посольства представитель секретной службы увидел мужчину с пивной бутылкой, набитой тканью. Подозреваемый попытался поджечь ткань, но после ряда неудачных попыток просто бросил её через ворота здания. Его задержали через несколько минут, он находился в двух кварталах от посольства.

Неудачливым поджигателем оказался житель Иллинойса Бенджамин Грабински. Он заявил, что своими действиями попытался выразить недовольство действиями властей Китая.

Сообщается, что Грабински предупреждал охрану о своих намерениях. 29 мая он бросал в сторону посольства различные предметы, а затем заявил, что в следующий раз это будет зажигательная смесь.