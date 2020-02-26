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Итальянец с обморожением стоп и ещё четыре его соотечественника были спасены в безлюдной местности в американском штате Аляска. Туристы отправились к заброшенному автобусу, в котором жил и умер герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях» и одноимённого фильма.

Местная полиция сообщила, что путешественников нашли в разбитом ими лагере более чем в 20 км от тропы. Одного из них доставили в госпиталь в Фэрбанксе, остальных забрали друзья. Итальянцы предупредили...