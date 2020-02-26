Во время службы в католической церкви мужчина напал на священника. Полиция задержала нарушителя.
Инцидент произошёл в американском городке Помпано-Бич, штат Флорида. Потасовку удалось остановить самим прихожанам. Напавшим оказался 28-летний Томас Айзес. Мужчина пока не объяснил мотивы своего поступка,
Видео происшествия появилось в Сети.
Ранее СК России опубликовал видео с места нападения школьника с кухонным ножом на ульяновскую учительницу, писал NEWS.ru.
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